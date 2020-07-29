Горно-Алтайск, , 06:54 — REGNUM В Республике Алтай передано в суд уголовное дело по факту падения трёхлетнего ребёнка из окна детского сада. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по региону, воспитателя учреждения обвиняют в «причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

По данным следствия, утром 19 мая воспитатель «старшей группы В» детсада №9 в Горно-Алатйске не закрыла входную дверь в спальную комнату на втором этаже, чем нарушила должностную инструкцию. В комнате было настежь открыто окно. В результате оставшийся без присмотра ребёнок зашёл в комнату, залез на подоконник и опёрся на москитную сетку, после чего выпал на асфальтированную дорожку.

«В результате падения из окна малолетнему мальчику были причинены телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы и множественных переломов частей тела, повлекшие тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека и создающий непосредственно угрозу для жизни ребёнка», — отметили в следствии.

После инцидента заведующую учреждением и воспитателя привлекли к дисциплинарной ответственности. На всех окнах детсада также были установлены ограничители, препятствующие выпадению детей из окон.

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