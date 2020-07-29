Иркутск, , 06:49 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Иркутской области остаётся напряжённой. Как сообщает сегодня, 29 июля, оперативный региональный штаб, общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 13 282 человека, причём 148 добавились только за последние сутки. Не обошлось без новых смертей: умерли четверо пациентов с COVID-19.

Общее число погибших с коронавирусом составляет уже 197 человек. В инфекционных отделениях стационаров лечатся 853 пациента, из них 59 человек болеют тяжело. Выздоровели 9404 человека.

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