Кызыл, , 06:40 — REGNUM Полицейские Хакасии и Тувы провели совместную операцию по пресечению поставки гашиша в Красноярский край. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по Республике Тува.

Ранее правоохранители установили, что 44-летний житель Тува и 34-летний красноярец договорились о поставке и продаже наркотика на территории края. Передача должна была проходить в столице Хакасии Абакане.

«Для конспирации перевозимого наркотика житель Тывы поместил его в детское автокресло и попросил знакомого отвезти кресло в Абакан, ни словом не обмолвившись, что находится в детском удерживающем устройстве», — отметили в МВД.

Мужчина передал кресло, как и было условлено, жителю Красноярского края, после чего последнего задержала полиция. В задержании принял участие отряд специального назначения «Гром» УНК МВД Хакасии. Всего было изъято чуть больше 1,1 кг запрещённого вещества. Позже был задержан и второй фигурант. Теперь обоим грозит до 20 лет лишения свободы.

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