Тандынский район, Тува, , 06:15 — REGNUM Тувинские спасатели успешно завершили поисковую операцию в Тандинском районе республики. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, 27 июля потерялся 69-летний мужчина, отдыхавший на целебных источниках «Уургай Арголик».

Отмечается, что утром того дня он вышел для принятия целебного источника и не вернулся.

Поиски организовали спасатели Тувинского поисково-спасательного отряда, были задействованы беспилотники.

«Благодаря воздушному поиску с помощью телевизора, а также работе наземной группировки в составе спасателей, родственников пропавшего, гражданин найден был найден 28 июля в 06.50 утра», — отметили в управлении.

Мужчина находится в удовлетворительном состоянии.

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