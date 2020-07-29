Кемерово, , 06:13 — REGNUM Врачи Кузбасской областной детской клинической больницы спасли двухлетнего мальчика, которого поздно вечером накануне, 28 июля, доставили из Горно-Алтайска вертолётом санавиации. В министерстве здравоохранения Кемеровской области ИА REGNUM сообщили, что в дыхательные пути ребёнка попало семя подсолнечника. Однако в больнице Горно-Алтайска помочь мальчику не удалось — отсутствует необходимое оборудование. В кемеровском аэропорту пациента встретила реанимационная бригада областного центра медицины катастроф.

«В данном случае ребёнок находился в тяжёлом состоянии. Его пришлось снять с одного аппарата ИВЛ и подключить к другому аппарату — транспортному, — рассказала главный областной специалист скорой медицинской помощи и по медицине катастроф Ксения Радивилко. — Эвакуация прошла с минимальными рисками для здоровья пациента».

Кузбасские врачи удалили семя. Оно находилось в нижнем отделе бронхов. Эндоскопическая операция проводилась с использованием анестезии.

Сейчас жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает.