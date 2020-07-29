Северо-Курильск, Сахалинская область, , 05:53 — REGNUM Пепловый выброс произошел на курильском вулкане Эбеко, расположенном на острове Парамушир, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Сахалинской области.

Сообщается, что исполин выбросил пепел на высоту до 3,3 километров над уровнем моря.

«Шлейф распространился в южном направлении на расстояние до 5 км», — отметили в ведомстве.

В МЧС России добавили, что в населенных пунктах острова Парамушир, в том числе и в Северо-Курильске, пеплопада не было. Запах сероводорода не ощущался.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту до трех километров. Пеплопада в населенных пунктах острова Парамушир не фиксировалось.

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