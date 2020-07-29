Тайбэй, , 05:23 — REGNUM Четыре человека погибли, еще четыре пропали без вести в водах архипелага Пэнху в Тайваньском проливе, сообщили 28 июля в береговой службе Тайваня.

Один из девяти членов экипажа, находившихся на борту, был спасен, сообщили на пресс-брифинге центра спасения на море при Гуандунской администрации безопасности на море. Спасатели по обе стороны пролива совместно ищут пропавших без вести.

Одиннадцать дайверов Наньхайского бюро спасения и Бюро спасения Гуанчжоу провинции Гуандун на юге Китая, а также Дунхайское бюро спасения в Шанхае при Министерстве транспорта работают на месте.