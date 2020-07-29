Найроби, , 04:06 — REGNUM Кения скоро избавится от нашествия саранчи благодаря предпринятым мерам в стране, сообщил представитель Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Сирил Ферранд в официальном заявлении.

По его словам, уже только в двух из 29 округов Кении, подвергшихся нашествию насекомых, все еще осталась саранча.

«В ближайшие дни их количество сократится до одного, а уже через три недели Кения будет освобождена от масштабного нашествия», — отметил Ферранд.

Он подчеркнул, что ФАО уже успешно ведет борьбу со вторым поколением саранчи, однако риск возникновения новых особей все еще велик. По оценкам Ферранда, уже уничтожено около 400 млрд особей саранчи во всем регионе.