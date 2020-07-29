Санкт-Петербург, , 03:07 — REGNUM В Ленинградской области и Санкт-Петербурге за прошедшие сутки были обезврежены 14 боеприпасов времён Великой Отечественной войны. Об этом 28 июля сообщает пресс-служба Западного военного округа Минобороны РФ.

Работы по обезвреживанию обнаруженных старых боеприпасов специалисты инженерно-сапёрного полка общевойсковой армии Западного военного округа проводили по заявкам граждан и местных органов власти.

В районе Невского пятачка (Кировский район, Санкт-Петербург) сапёры обнаружили, обезвредили и вывезли 82-мм артиллерийский снаряд, четыре 52-мм минометных мины и пять гранат РГД-33. В деревне Кремино (Гатчинский район) был обезврежен 120-мм артиллерийский снаряд. В лесном массиве вблизи деревни Манушкино (Всеволожский район) была обезврежена 52-мм минометная мина. На стройплощадке в Пушкине (Санкт-Петербург) также были обнаружены, обезврежены и вывезены 52-мм минометная мина и граната Ф-1.

В сообщении военного ведомства отмечается, что все найденные и обезвреженные боеприпасы находились в состоянии сильной коррозии. После обнаружения их на спецтранспорте вывезли на полигон для последующего уничтожения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области в период с января по июнь 2020 года сапёры обезвредили более 1,2 тыс. различных боеприпасов, оставшихся со времён Великой Отечественной войны. Большая часть снарядов обнаружена в районах, на территории которых в годы военного лихолетья шли ожесточённые бои. Это Новочеркасск, а также Матвеево-Курганский, Неклиновский, Багаевский и Аксайский районы.

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