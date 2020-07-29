Бамако, , 01:30 — REGNUM Не менее 19 человек погибли в ДТП на шоссе между населенными пунктами Кангаба и Банкумана в Мали, сообщает Синьхуа.

Сообщается, что грузовик, ехавший из Бамако, столкнулся с пассажирским автотранспортом. В результате столкновения погибли 19 человек, еще семеро получили серьезные травмы. Еще 12 человек получили легкие ранения.

Всех пострадавших доставили в больницу города Бамако. Причины аварии пока не известны.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля в Львовской области на Украине водитель автобуса не справился с управлением и съехал в кювет. В результате ДТП пострадали семь человек, один из них — 4-летний ребенок.

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