Санкт-Петербург, , 01:34 — REGNUM В Санкт-Петербурге сотрудники полиции по горячим следам задержали молодого мужчину, подозреваемого в ограблении отделения банка на Васильевском острове вечером 28 июля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В сообщении ведомства говорится, что мужчина, подозреваемый в разбойном нападении на отделение банка на Большом проспекте Васильевского острова, был задержан по горячим следам «в результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудников управления уголовного розыска ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с коллегами из Василеостровского района».

Отмечается, что задержанный по месту проживания в доме на 26-й линии Васильевского острова предполагаемый грабитель оказался ранее работавшим барменом мужчиной в возрасте 29 лет. На преступление его якобы толкнула нужда в деньгах из-за потери работы.

Напомним, 28 июля, примерно в 19:30, в отделение Сбербанка на Большом проспекте ворвался мужчина, скрывающий лицо медицинской маской, и потребовал передать ему деньги, угрожая сотруднику банка похожим на пистолет предметом. После того, как ему передали более одного миллиона рублей, нападавший скрылся.

После задержания у подозреваемого были изъяты похищенные денежные средства в сумме 1108 тысяч рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой».

Как сообщало ИА REGNUM, полиция Санкт-Петербурга задержала мужчину, который 11 июля ограбил банк на проспекте Ветеранов. От похищенных 3,5 млн рублей осталось 1,7 млн — деньги он раздал кредиторам.

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