Курган, , 01:27 — REGNUM В Кургане осуждён молодой человек, расстрелявший из газобалонного пистолета автомобиль сотрудников дорожно-патрульной службы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Курганской области.

Судом и следствием установлено, что в вечером 8 февраля 2020 года 17-летний подросток из оконного проёма подъезда одного из домов по ул. Дзержинского выстрелил в машину дорожного патруля. В результате было разбито боковое стекло машины, осколком которого ранило одного из полицейских.

За период следствия молодой человек стал совершеннолетним. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Суд признал его виновным по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»), ч. 2 ст. 318 УК РФ («Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти») и приговорил к двум годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.