Ванкувер, Канада, , 01:04 — REGNUM В Канаде при попытке приземлиться на заброшенную взлётно-посадочную полосу разбился легко-моторный самолёт, погибла женщина. Об этом 28 июля сообщает телеканал CTV.

Трагедия произошла в небольшом городке Мишен (провинция Британская Колумбия), расположенном в 62 километрах от Ванкувера. При посадке на давно не используемой взлётно-посадочной полосе разбился легко-моторный самолёт.

Прибывшие на место происшествия спасатели и полиция обнаружили, что на борту самолёта находились две женщины, одна из которых, в возрасте 66 лет, погибла. Вторая, молодая 21-летняя девушка, с ранениями была доставлена в больницу.

В настоящее время полиция начала расследование причин и обстоятельств авиакатастрофы. Кто из женщин был пилотом самолёта, не уточняется.

Читайте также: МЧС: найденные в Иркутской области обломки принадлежат другому самолёту