Тюмень, , 00:00 — REGNUM В тюменском городе Ишиме задержан подозреваемый в осквернении семи могил. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области.

В ходе розыскных мероприятий был задержан ранее судимый 23-летний мужчина. Он признался в содеянном. Свой вандализм он пояснил поиском сигарет, которые по традиции оставляют на могилах усопших курильщиков. Не находя желаемого, он пинал и ломал надгробия.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 244 УК РФ («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения»). Подозреваемый отпущен под подпиской о невыезде.