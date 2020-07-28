Магас, 28 июля 2020, 22:29 — REGNUM Сотрудник Росгвардии застрелен неизвестными в Назрановском районе Ингушетии, сообщает 28 июля РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По информации агентства, сотрудник Росгвардии погиб в результате обстрела его машины неизвестными вечером 28 июля в лесу.
Сотрудник от полученных ранений скончался на месте.
Начата операция по поиску стрелявших.
Официальных подтверждений этого факта пока не публиковалось.
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