Магас, , 22:29 — REGNUM Сотрудник Росгвардии застрелен неизвестными в Назрановском районе Ингушетии, сообщает 28 июля РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации агентства, сотрудник Росгвардии погиб в результате обстрела его машины неизвестными вечером 28 июля в лесу.

Сотрудник от полученных ранений скончался на месте.

Начата операция по поиску стрелявших.

Официальных подтверждений этого факта пока не публиковалось.

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