Иваново, , 20:01 — REGNUM Руководитель Службы ветеринарии — главный ветеринарный инспектор Ивановской области стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве и получении взятки. Также дело о получении взятки возбуждено в отношении начальника БГУ ИО «Ивановская городская станция по борьбе с болезнями животных», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Ивановской области 28 июля.

Как полагает следствие, в начале 2020 года оба фигуранта получили от руководителя одного из предприятий Ивановской области взятку. Деньги предназначались за оказание общего покровительства в предпринимательской деятельности в сфере переработки и производства продуктов питания. Также, как считают следователи, в 2018 году главный ветинспектор региона похитил 385 тысяч рублей у жителя областного центра, пообещав ему содействие в получении гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства его супругой — индивидуальным предпринимателем.

Уголовные дела возбуждены на основании материалов, поступивших из УФСБ России по Ивановской области и УЭБиПК УМВД России по Ивановской области. Их объединили в одно производство. Оба подозреваемых задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.