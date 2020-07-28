Санкт-Петербург, , 19:11 — REGNUM Фасад здания в Петербурге пострадал во время усердной работы станции «Водоканала» в день, когда город в очередной раз затопило из-за несовершенства ливневки.

Как сообщили ИА REGNUM в ГУ МЧС, жертвой оказался дом №12 по Красногвардейскому переулку.

В модульной станции по очистке воздуха ГУП «Водоканал» размером 10×20 метров образовалось избыточное давление воздуха.

В итоге пострадал фасад дома, площадь повреждений — 50 кв. метров: там выбило панели, стеклопакеты, рухнула водосливная труба.

«Каркас здания не нарушен, пострадавших нет», — уточнили в ГУ МЧС.

В результате дождей, которые в «Водоканале» называют «тропическими ливнями», в Петербурге 28 июля упало минимум два дерева, более сотни сообщений поступили о затопленных улицах. Петербуржцы делились впечатлениями в соцсетях, так, у метро «Академическая» из канализации наружу рвалась и вода, и остальное содержимое канализации.

Из 17 дефектных ливневок, которые «Водоканал» наметил для ремонта, за год удалось починить только семь.

ГУП отчитался, что будет продолжать модернизацию ливневки. Выбран подрядчик и заключен контракт для разработки технического решения по модернизации одного из самых проблемных участков — перекрестка улиц Парашютной и Репищева, который неоднократно затапливался при сильных ливнях. «Масштаб работ здесь можно сравнить со строительством нового объекта канализации. Пока здесь работают две перекачивающие станции для уменьшения нагрузки на городские сети», — указали на предприятии. Также Водоканал заключил договоры на проект ливневки для перекрестков пр. Испытателей и Коломяжского пр.; пр. Энгельса и пр. Испытателей; пр. Просвещения и ул. Ушинского; ул. Жукова и Феодосийской ул.; проезда под железнодорожным мостом на пр. Ленина в Зеленогорске; Кронштадтской площади; проезда под Володарским мостом; Рыбинской улицы.

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