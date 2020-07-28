28 июля 2020 | Время чтения 1 мин

Санкт-Петербург, , 19:25 — REGNUM В Санкт-Петербурге после столкновения двух электропоездов железнодорожные рельсы устремились в небо. Рабочие приступили к устранению последствий аварии, передает корреспондент ИА REGNUM.

Сход с рельсов двух грузовых электровозов и одного порожнего вагона на станции «Купчинская» во Фрунзенском районе Дарья Драй © ИА REGNUM

Около 14:00 часов на железнодорожном участке для грузовых поездов в районе станции Купчинская Октябрьской железной дороги произошло касательное столкновение двух электропоездов под номерами 3812 и 1255, в результате чего три локомотива и один пустой вагон сошли с рельсов.

В результате происшествия пострадали два человека, одному из них понадобилась госпитализация. У 50-летнего машиниста врачи зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки. Второй потерпевший пережил гипертонический криз, но после оказания первой медицинской помощи от госпитализации отказался.

Сход с рельсов двух грузовых электровозов и одного порожнего вагона на станции «Купчинская» во Фрунзенском районе Дарья Драй © ИА REGNUM Сход с рельсов двух грузовых электровозов и одного порожнего вагона на станции «Купчинская» во Фрунзенском районе Дарья Драй © ИА REGNUM

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«Каким образом произошло столкновение, станет известно позже», — прокомментировал заместитель начальника пресс-службы Дмитрий Головкин.

Также спикер отметил, что из-за столкновения пострадали железнодорожные пути и электросеть.

«Сейчас специалисты Октябрьской железной дороги принимают все необходимые меры для того, чтобы восстановить поврежденную инфраструктуру, — добавил он. — Здесь работают два восстановительных поезда со станций Волковская и Санкт-Петербург-сортировочный-Московский».

Сход с рельсов двух грузовых электровозов и одного порожнего вагона на станции «Купчинская» во Фрунзенском районе Дарья Драй © ИА REGNUM

Отметим, что на график движения пассажирских поездов ситуация не повлияла. Угрозы экологии нет.

Также добавим, что по факту столкновения двух электровозов Санкт-Петербургским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

Сход с рельсов двух грузовых электровозов и одного порожнего вагона на станции «Купчинская» во Фрунзенском районе Дарья Драй © ИА REGNUM Сход с рельсов двух грузовых электровозов и одного порожнего вагона на станции «Купчинская» во Фрунзенском районе Дарья Драй © ИА REGNUM

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России, проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств, а также причин и условий, способствующих совершению преступления. В результате происшествия причинен ущерб в крупном размере.

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