София, , 17:59 — REGNUM Болгария рассчитывает устранить последствия аварии на газопроводе и возобновить транспортировку газа в Грецию в ночь на 29 июля. Об этом сообщает агентство БГНЕС со ссылкой на министерство энергетики страны.

«Работа транзитного газопровода в Грецию будет возобновлена, вероятнее всего, в полночь», — отметили в министерстве.

Напомним, накануне на газопроводе между Болгарией и Грецией в районе населённого пункта Кулата произошла авария, в результате чего оказалась приостановлена подача российского газа в Грецию по данному маршруту.

По данным компании «Булгартрансгаз», оказалось повреждено около 200 метров газопровода, в результате инцидента никто не пострадал.

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