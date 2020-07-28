Монтеррей, Мексика, , 17:52 — REGNUM Порядка 1030 тонн мусора оказались выброшенными на улицы мексиканского штата Нуэво-Леон ураганом «Ханна», сообщает 28 июля Excelsior.

Этот мусор, до того скрытый, заполонил улицы. Канавы, тротуары, дороги теперь покрыты слоем пластиковых отходов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате разразившегося в штате Тамаулипас и в Нуэво-Леоне урагана погибли четыре человека. Ещё четверо пропали без вести.

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