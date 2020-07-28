Геленджик, Краснодарский край, , 17:36 — REGNUM Аварию на Троицком водоводе в Краснодарском крае, которая оставила без водоснабжения 75 тысяч человек в Геленджике, удалось устранить — подача воды будет восстановлена до конца сегодняшнего дня, 28 июля. Об этом сообщают власти Краснодарского края.

Ранее стало известно о прорыве на Троицком водоводе, из-за чего без водоснабжения остались 75 тысяч жителей Геленджика. Также без водоснабжения остались социальные объекты города.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев собрал оперативный штаб по решению проблемы водоснабжения в регионе. Было установлено, что воду в Геленджик подвозят всего семь автоцистерн, чего явно не достаточно. Кондратьев поручил все автомобили, способные перевозить воду из ближайших муниципалитетов направить в Геленджик.

Тем временем аварию удалось оперативно устранить. До 18:00 по московскому времени система будет заполнятся водой, а затем подача воды в геленджик будет полностью восстановлена.