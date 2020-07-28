Республика Мордовия, , 17:26 — REGNUM В Мордовии вынесли постановление о применении принудительных мер медицинского характера в отношении 72-летнего мужчины, который обвиняется по ч.1 ст.105 УК РФ («Убийство»). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

В ходе расследования была проведена судебная психиатрическая экспертиза. По ее заключению мужчина «в связи с психическим расстройством не может и не мог в момент совершения указанного деяния осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими».

Лечение будет проходить в психиатрическом стационаре специализированного типа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мужчина был признан виновным в совершении данного преступления. По данным следствия, 26 апреля текущего года мужчина находился дома с супругой и 46-летней дочерью. Между родственниками возникла ссора, которая переросла в драку. Мужчина в ходе драки нанес дочери несколько колото-резаных ранений в грудь и шею. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия.

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