Йошкар-Ола, , 17:17 — REGNUM В Марий Эл вынесли приговор в отношении главного специалиста администрации сельского поселения по ч. 1 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог») и ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, в крупном размере, путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения»). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Судом и следствием установлено, что в январе 2014 года чиновница оформила на подставное лицо подложную выписку из похозяйственной книги о пожизненном владении и наследовании земельного участка площадью 2,8 тыс. кв метров. В мае того же года на основании этого документа на участок было зарегистрировано право собственности. Затем женщина продала этот участок, тем самым причинив ущерб Медведевскому муниципальному району в размере 728 тыс. рублей.

В ходе расследования была проведена оценочная экспертиза, допрошены свидетели, материалы уголовного дела составили 3 тома.

При этом по факту служебного подлога дело прекращено в связи с истечением срока давности, а по статье о мошенничестве чиновница получила три года лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в республике был вынесен приговор по уголовному делу по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенном лицом с использованием своего служебного положения») в отношении 55-летнего бывшего депутата Собрания депутатов одного из сельских поселений Сернурского района. Приговором суда экс-чиновнику было назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.