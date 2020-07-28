Москва, , 16:55 — REGNUM Семилетнего мальчика, выпавшего из окна в Москве, спас охранник. Об этом 28 июля пишет «Московский комсомолец».

По данным СМИ, происшествие случилось 27 июля на улице Ватутина. Сотрудник охраны Алексей Данилкин заметил, что у седьмого этажа на антенне повис мальчик. Он побежал в бытовку и принёс оттуда матрас, растянул его под окнами вместе со своим отцом (и коллегой по работе).

Когда ребёнок сорвался, охранники пытались рассчитать траекторию падения. Мальчик упал на край матраса, а оттуда — в кусты, что смягчило удар. Пострадавший остался жив, но получил переломы и сотрясение.

Согласно информации, сотрудник охраны является инвалидом и не имеет кисти руки.

Со слов очевидцев, малыш перед происшествием находился один в квартире и баловался у окна.

Как сообщало ИА REGNUM, днем 28 июля в городе Аткарск Саратовской области произошел пожар в многоквартирном доме. Предварительно, возгорание случилось в квартире по улице Чапаева. Спасателям, прибывшим на место, с помощью лестницы удалось вытащить из огня десятилетнего мальчика.

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