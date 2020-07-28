Барнаул, , 16:47 — REGNUM Эффективную борьбу с коррупцией невозможно вести полумерами, для этого нужна серьезная политическая воля, прежде всего на федеральном уровне. В этом уверен Сергей Наумов, автор статьи Federal Press, посвященной проблеме коррупции в Алтайском крае. Предлагаем полный текст публикации вашему вниманию.

«Мало какой российский регион может похвастаться таким разнообразием природных богатств, как Алтайский край. Здесь есть не только залежи драгоценных металлов, соли, соды, железной руды, никеля и кобальта, но и уникальные месторождения яшмы, порфиров, мраморов, гранитов. Кроме того, Алтай знаменит своими минеральными и питьевыми водами, а также натуральными лечебными грязями. И, к сожалению, коррупционными скандалами.

Алтай обладает исключительным промышленным потенциалом, при этом являясь крупнейшим аграрным регионом России. Казалось бы, все это давно должно было благоприятным образом сказаться на росте благосостояния жителей региона. В последнее время в регионе то и дело судят или задерживают то одного, то другого представителя органов власти. Еще в первом полугодии 2018 года Алтайский край вошел в топ-10 регионов РФ по темпам роста числа коррупционных преступлений(в 2018 году). Тогда правоохранительные органы говорили об активизации борьбы с коррупцией на местном уровне. По последним данным Генпрокуратуры, регион, наоборот, оказался внизу данного списка. Но не связано ли это как раз с тем, что борьба ослабла? Правосудие настигает далеко не всех виновных, и даже обвинительные приговоры зачастую выглядят слишком мягкими по отношению к коррупционерам.

Одинокий преступный гений

«Алтаймедтехника» — крупнейший оптово-розничный поставщик медицинского оборудования и материалов. Основные заказчики по госконтрактам — региональный минздрав и отделение Фонда соцстраха РФ.

При всех огромных возможностях в сфере госзаказа для «Алтаймедтехники» в силу ее масштабов недоступной оставалась отдельная экономическая ниша — закупки товаров у субъектов малого предпринимательства. Тогда, посчитало следствие, у пришедшего на должность замдиректора по коммерческим вопросам «Алтаймедтехники» Максима Филимонова возник план.

Согласноданным уголовного дела, схема была такова: медицинская продукция, принадлежащая «Алтаймедтехнике», по договорам поставляется в подконтрольные Филимонову юридические лица. Затем эти подконтрольные фирмы в качестве субъектов малого предпринимательства участвуют в торгах и по заключенным контрактам поставляют медицинские товары в больницы края. Оплата по этим контрактам поступает на счета фирм-поставщиков, но полный расчет с «Алтаймедтехникой» за ранее отгруженную продукцию не производится. Наконец, денежные средства из подконтрольных фирм выводятся на счета подконтрольных же ИП и оперативно обналичиваются.

В определенный момент стоимость медицинских изделий, отгруженных «Алтаймедтехникой» в пользу подконтрольных Филимонову юрлиц, достигла 35 млн рублей. Параллельно росла и их кредиторская задолженность — расчеты производились частично, оставшиеся средства перечислялись на счета ИП и обналичивались.

Это не могло продолжаться вечно: в конце концов из-за долгов «Алтаймедтехника» инициировала арест счетов фирмы «Тик» и подала иск о ее банкротстве. К этому моменту в схему Филимонова были волей или неволей втянуты более 80 больниц и других крупных медицинских организаций.

В итоге Филимонов был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорен к условному сроку без выплаты штрафов и компенсаций. Приговор топ-менеджеру уже вступил в законную силу, но вернуть свои деньги «Алтаймедтехника» не может до сих пор. Есть и другой интересный момент: следствие и суд пришли к выводу, что всю схему Филимонов провернул в одиночку.

Условный срок за 115 миллионов

Еще один яркий пример — история первого заместителя гендиректора государственного оборонного предприятия ФНПЦ «Алтай» Андрея Литвинова и главного научного сотрудника «Алтая», депутата краевого заксобрания Ирины Тепловой.

Каксообщается на сайте СКР, с 2010 по 2015 год гендиректор ФНПЦ «Алтай» Александр Жарков при содействии своего первого заместителя, а также главного научного сотрудника (по совместительству) — директора ЗАО «Научно-производственный концерн «Алтай», которая является депутатом Алтайского краевого законодательного собрания, совершили хищение принадлежащих предприятию денег в рамках исполнения контрактов.

Гендиректор от имени предприятия заключил договоры подряда с возглавляемыми его сотрудниками организациями на выполнение работ по разработке, доработке конструкторской и эксплуатационной документации, изготовлению, сборке, монтажу оборудования для заказчика. Кроме того, директор и обвиняемые подписывали подложные акты приема-сдачи выполненных работ, хотя в действительности они выполнялись исключительно за счет трудовых и производственных ресурсов самого ФНПЦ «Алтай». Общая сумма хищений денежных средств составила более 115 млн рублей.

Во время предварительного следствия обвиняемый генеральный директор ФНПЦ «Алтай» скончался. В связи с несогласием в предъявленном обвинении его родственники представляли его интересы в суде. Два других обвиняемых своей вины также не признали.

В ноябре 2019 года суд назначил подсудимым наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет. Кроме того, каждый из осужденных должен выплатить штраф в размере 1 млн рублей. Уголовное преследование в отношении генерального директора предприятия прекращено в суде в связи со смертью.

Таким образом Литвинов и Теплова показали, что в Алтайском крае можно похитить у государства 115 млн рублей, вернуть 2 миллиона и при этомостаться на свободе.

«Кущевка» Благовещенского района

Есть в Алтайском крае и такие «преступные гении», против которых даже и уголовное дело возбудить невозможно, не то что приговорить к условному сроку.

ОАО «Кучуксульфат» — единственный в России производитель природного сульфата натрия и второй по величине в мире. Также предприятие является крупным добытчиком и экспортером цист рачка артемии, ценного биологического водного ресурса.

Но в последние 10 лет история организации неразрывно связана с экологическими бедствиями,несчастными случаями иэкономическими преступлениями.

Предприятие из гордости региона постепенно превращается в крупную экологическую проблему и приобретает зловещую репутацию. Например, в 2012 году там произошла крупная авария, имевшая крайне плачевные последствиядля здоровья жителей Благовещенского района и местной природы. На предприятии увеличили производство дополнительных 100 тыс. тонн сульфата натрия. В результате произошло повреждение шлюза, из-за которого началась утечка рапы, которую закачали из озера Кучук в садочный бассейн — озеро Селитренное. За двое суток было фактически уничтожено 15 млн тонн рапы, находящейся в государственной собственности. Тонна рапы стоит около 45 тыс. рублей, государству был нанесен ущерб на сумму почти 674 млн рублей.

На «Кучуксульфате» то и дело случаются трагедии — то сотрудница попадет под локомотив, то работника, шедшего в ночную смену,собьет автомобиль депутата.

Жители Благовещенского района жалуются, что владельцы предприятия устроили на месте алтайскую «Кущевку», а органы власти сделали их как бы неприкасаемыми.

Примеры говорят о том, что эффективную борьбу с коррупцией невозможно вести полумерами. Для этого нужна серьезная политическая воля, прежде всего на федеральном уровне».