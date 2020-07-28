Мариуполь, , 16:27 — REGNUM В контролируемом украинскими властями городе Мариуполе неизвестный мужчина, вооружённый топором, совершил нападение на синагогу, сообщает 28 июля Объединенная еврейская община Украины.

По информации общины, нападавший нанёс несколько ударов топором охраннику.

«28 июля 2020 года … после утренней молитвы неизвестный ворвался в здание синагоги с топором. Он напал на охранника, который вышел навстречу, и нанес ему несколько ударов топором», — указано в сообщении.

В ходе завязавшейся драки охраннику удалось обезоружить нападавшего. После изучения видеозаписи с камер наблюдения, возраст нападавшего оценили примерно в 25−30 лет.

Кроме топора, нападавший имел при себе ёмкости с фекалиями, песком и неопознанным веществом, которые бросил при поспешном «отступлении».

Полиция заявляет, что начато расследование инцидента и ведётся поиск злоумышленника.

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