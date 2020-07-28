Уфа, , 16:10 — REGNUM Мужчину обвиняют в двойном убийстве и покушении на убийство в Башкирии. Об этом 28 июля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, утром 20 июля следователи получили информацию об обнаружении тел женщины 66 лет и мужчины 39-и лет с признаками насильственной смерти. Тела были найдены в Благоварском районе. Кроме этого, поступила информация о госпитализации в больницу с ранениями двух женщин 51 и 45 лет.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по признакам убийства двух лиц, а также покушение на убийство.

Отмечается, что стражи порядка оперативно задержали 33-летнего подозреваемого местного жителя. Он во всем сознался и написал явку с повинной. Сейчас он находится под стражей.

По версии следствия, обвиняемый, который находился в нетрезвом состоянии, приревновал свою сожительницу к своему брату и ударил их холодным оружием. Кроме этого, считают следователи, он нанес удары также матери сожительницы и ее подруге.

Отмечается, что брат подозреваемого и мать сожительницы получили не совместимые с жизнью травмы. Еще двух потерпевших женщин удалось спасти.

Расследование дела продолжается.

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