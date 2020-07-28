Львов, Украина, , 15:54 — REGNUM Во Львовской области возле посёлка Большая Озимина водитель автобуса не справился с управлением и съехал с дороги. Об этом сообщили 28 июля в пресс-службе Национальной полиции Львовской области.

«59-летний житель Самбора на повороте не справился с управлением и съехал в кювет. Вследствие ДТП семеро пассажиров автобуса, в том числе 4-летний ребёнок, обратились за медицинской помощью», — сказано в сообщении.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Полиция изучает обстоятельства случившегося, добавили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киевской области столкнулись автобус, грузовик и легковой автомобиль. В результате аварии один человек погиб, девять получили травмы.

Читайте также: На Украине столкнулись автобус, грузовик и автомобиль