Львов, Украина, 28 июля 2020, 15:54 — REGNUM Во Львовской области возле посёлка Большая Озимина водитель автобуса не справился с управлением и съехал с дороги. Об этом сообщили 28 июля в пресс-службе Национальной полиции Львовской области.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Полиция изучает обстоятельства случившегося, добавили в пресс-службе.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киевской области столкнулись автобус, грузовик и легковой автомобиль. В результате аварии один человек погиб, девять получили травмы.
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