Пусан, Южная Корея, , 15:57 — REGNUM В результате сильных проливных дождей в июле 2020 года в южнокорейском Пусане зафиксировано более 1400 случаев подтопления автомобилей. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным четырех страховых компаний, таких как Samsung Fire & Marine Insurance, Hyundai Marine & Fire Insurance, KB Insurance и Dongbu Insurance, с 1 по 27 июля в портовом городе было зафиксировано 1465 случаев подтопления автомобилей. Общая сумма ущерба оценивается в 16,1 млрд вон (~$13,4 млн).

Известно, что 82% случаев подтопления приходится именно на эти четыре страховые компании. При учете данных других страховых компаний общее число случаев подтопления превысит отметку 1500.

Отмечается, что в результате сильных дождей, охвативших регион 9 июля и 23−24 июля, были также повреждены 4179 зданий и сооружений, сумма ущерба составляет 14 млрд вон (~$11,6 млн).

Кроме того, в связи с сильными дождями и ураганным ветром в Южной Корее погибли пять человек, еще четверо получили ранения.

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