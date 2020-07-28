Ульяновск, , 15:35 — REGNUM В Железнодорожном районе Ульяновска направлено в суд уголовное дело в отношении руководителей двух компаний, которых обвинили в хищении средств и имущества строительной организации на 23,5 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура Ульяновской области.

Перед судом предстанет директор одной из частных компаний и его заместитель, который, в свою очередь, одновременно руководил частной строительной фирмой. Следствие полагает, что они разработали преступную схему хищения ресурсов одной из организаций, используя ряд подконтрольных фирм — в частности, для оформления фиктивных договоров подряда по ремонту подвалов, устройству водопроводных и канализационных сетей в домах.

«Погашение несуществующей задолженности осуществлено посредством передачи строительных материалов и пяти квартир», — говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, с мая 2013 года по сентябрь 2016 года одной из компаний был причинен ущерб на 23,5 млн рублей, после чего было подано заявление о банкротстве.

В зависимости от роли и степени участия ульяновцам предъявлено обвинение в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ), покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ), легализации (отмывание) иного имущества, приобретенного в результате совершения преступления (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Дело направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Засвияжском районе Ульяновска ушло в суд уголовное дело в отношении директора строительной фирмы, которого обвинили в хищении средств дольщицы: дом планировалось построить, но разрешение на возведение объекта у фирмы отсутствовало. Ущерб оценивается в 1,9 млн рублей.

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