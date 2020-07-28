Казань, , 16:22 — REGNUM Верховный суд Татарии отправил в следственный изолятор бывшего замглавы МЧС Татарии до 16 сентября, отменив домашний арест. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда РТ.

Бывшего спасателя, подозреваемого в мошенничестве, взяли под стражу в зале суда. Ранее, 14 июля Приволжский районный суд Казани изменил в отношении Насибуллина меру пресечения на более мягкую — домашний арест. Прокуратура с данным наказанием не согласилась и вновь попросила отправить подозреваемого в СИЗО. Суд удовлетворил ходатайство, обвиняемый будет находиться под стражей до середины сентября.

ИА REGNUM напоминает, замглавы МЧС Татарии задержали по подозрению в мошенничестве на 161 млн рублей. По версии следствия, в 2013—2020 годы неустановленные должностные лица республиканского МЧС учредили фирму, дублирующую функции поисково-спасательной службы при МЧС РТ. Злоумышленники занижали оценку степени готовности юрлиц, оказывавших услуги по профилактике, защите и обеспечению готовности сил и средств на опасных производственных объектах и склоняли их к заключению договоров с подконтрольной им фирмой. Исполнять договорные обязательства привлекались сотрудники поисково-спасательной службы. 57-летний замминистра задержан по подозрению в преступлении по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), ч. 3 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Вместе с ним задержаны директор и замдиректора одной из казанских фирм.

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