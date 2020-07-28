Новодружеск, , 15:29 — REGNUM На шахте «Новодружеская», которая находится на подконтрольной Украине территории ЛНР, произошёл обвал. Об этом сообщили в пресс-службе украинской прокуратуры Луганской области.

«На угледобывающем предприятии при выполнении работ по уборке породы произошёл обвал бетонной плиты с кровли породы, в результате которого проходчик получил несовместимые с жизнью телесные повреждения», — сказано в сообщении.

В данный момент правоохранители устанавливают обстоятельства гибели горняка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее и.о. министра энергетики Украины Ольга Буславец заявила, что все шахты страны будут оценены по «шкале перспективности». Наиболее перспективные будут модернизированы, а наименее перспективные — закрыты.

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