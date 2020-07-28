Астрахань, , 15:23 — REGNUM Жительницу Астрахани суд отправил в колонию-поселение за оскорбление полицейских. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 28 июля.

В материалах уголовного дела указано, что инцидент произошёл ночью 13 апреля 2020 года на улице Куликова Кировского района. Горожанка публично оскорбила трёх сотрудников полиции. Законные требования прекратить противоправные действия молодая женщина проигнорировала и набросилась на стражей порядка с кулаками.

19-летняя астраханка признана виновной по ч. 1 ст. 318 и ст. 319 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти» и «Оскорбление представителя власти». Ей назначено наказание в виде 2,5 года лишения свободы в колонии-поселении.