Ростов-на-Дону, , 15:01 — REGNUM В Ростове-на-Дону по факту гибели троих сотрудников газовой службы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 28 июля.

Как полагают следователи, сотрудники аварийной бригады газовой компании выехали на осмотр газового коллектора. В ходе осмотра объекта один из рабочих стал терять сознание. Его коллеги спустились для оказания помощи, однако выбраться на поверхность никому из них не удалось. В ближайшее время будут проведены судебно-медицинские экспертизы.

ИА REGNUM напоминает, что тела троих мужчин были обнаружены утром 28 июля на проспекте Шолохова.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростове-на-Дону трое мужчин погибли от отравления газом