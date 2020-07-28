Москва, , 15:05 — REGNUM Взрыв возможен в здании газеты «Комсомольская правда» в Москве, об этом сообщили неизвестные. На месте работают сотрудники полиции, сообщает 28 июля ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Неизвестные сообщили о минировании здания «Комсомольской правды», — отметил собеседник агентства.

Десятки анонимных сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах поступили в экстренные службы столицы. Неизвестные предупредили о «бомбах» в больницах, административных зданиях, торговых центрах, а также в аэропорту «Домодедово».

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля неизвестный предупредил об угрозе взрыва в аэропорту «Шереметьево». Угроза не подтвердилась.

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