Аткарск, Саратовская область, , 15:15 — REGNUM Днем 28 июля в городе Аткарск Саратовской области произошел пожар в многоквартирном доме.

Предварительно, возгорание случилось в квартире по улице Чапаева. Спасателям, прибывшим на место, с помощью лестницы удалось вытащить из огня 10-летнего мальчика, сообщает регион64. В настоящее время пожар локализовали. Прибывшая бригада медиков оказала помощь ребенку на месте происшествия, госпитализация не потребовалась.

Обстоятельства пожара выясняются.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Саратовской области в поселке Степное Советского района 18 июня произошел пожар, в ходе которого погибли две женщины.

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