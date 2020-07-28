Курск, , 14:59 — REGNUM Дорожный конфликт, перешедший в рукоприкладство, произошёл между водителями автомобиля и мопеда в Курске. Молодой человек сбил с ног пенсионера и уехал с места происшествия. Личность нападавшего установлена, сообщили 28 июля в пресс-службе регионального УМВД

Спор двух водителей на перекрёстке улиц Дейнеки и Ольшанского сняли на видео и выложили в социальные сети. На кадрах видно, что для выяснения отношений остановились водители мопеда и «Лады Калины». После словесной перепалки молодой человек несколько раз ударил пенсионера, от чего мужчина упал на проезжую часть. Свидетели конфликта помешали дальнейшей драке, водитель мопеда уехал с места происшествия. Пострадавший обратился в полицию.

«Видео вызвало широкий общественный резонанс, собрало несколько тысяч просмотров и сотни комментариев. Оперативники уголовного розыска и участковые уполномоченные Западного отдела полиции установили личность молодого человека. Им оказался 26-летний житель микрорайона КЗТЗ Курска. В тот день он взял у друга мопед и отправился кататься, а по дороге посчитал, что водитель «Лады» перекрыл ему путь», — уточнили в полиции.

Молодой человек ранее был судим за умышленное причинение лёгкого вреда здоровью. Он сознался в содеянном, пояснив, что не смог совладать с эмоциями и раскаивается. Его действиям будет дана правовая оценка.