Мариуполь, , 15:00 — REGNUM В Мариуполе неизвестный мужчина пришёл в синагогу с топором и напал на охранника. Об этом сообщил глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский 28 июля на своей странице в социальной сети Facebook.

«Он напал на охранника, вышедшего навстречу, и нанёс ему несколько ударов… Завязалась драка и, несмотря на полученные ранения, охраннику удалось обезоружить преступника», — рассказал Долинский.

Он также отметил, что злоумышленник бросил в здание синагоги заранее подготовленные банки и пакеты с фекалиями, песком и неизвестным веществом.

В настоящее время сотрудники полиции разыскивают подозреваемого, добавил Долинский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уровень антисемитизма в стране «очень низкий». Информацию о проявлениях ненависти к евреям на Украине он назвал «гибридной».

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