Ташкент, , 14:43 — REGNUM Один человек погиб в результате дорожно-транспортного происшествия на автодороге рядом с посёлком Жаслык Кунградскогорайона Каракалпакстана, сообщает 28 июля издание «Подробно.uz».

Авария произошла вечером 23 июля на автодороге А-380. Водитель автомобиля DAF не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.

В результате произошло столкновение с двумя грузовыми автомобилями VOLVO, которыми управляли граждане Украины. После столкновения водитель DAF скончался. Кроме того, произошло возгорание, которое полностью уничтожило оба автомобиля VOLVO.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2, ст. 266 УК Узбекистана («Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека»).