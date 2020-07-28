Киев, , 14:42 — REGNUM На киевской ТЭЦ-5 ликвидировали аварию, из-за которой три района города остались без света. Об этом сообщили 28 июля в пресс-службе Киевской городской государственной администрации (КГГА).

«Персонал ТЭЦ-5 оперативно ликвидировал последствия нештатной ситуации… В общем, локализация повреждения и восстановление энергоснабжения заняли около 20 минут», — сказано в сообщении.

В данный момент ТЭЦ работает в штатном режиме, повреждённое оборудование находится в ремонте, отметили в КГГА.

Напомним, 27 июля вечером на ТЭЦ-5 загорелся масляный выключатель распределительного устройства 110 кВ. В результате Голосеевский, Печерский и Соломенский районы города остались без света.

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