Балахтинский р-н, , 14:32 — REGNUM В Красноярском крае два предпринимателя и две чиновницы задержаны по подозрению в махинациях с жильём для сирот. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 июля в Следственном комитете РФ.

Уголовное дело возбуждено по материалам, поступившим из УФСБ по Красноярскому краю. Фигуранты — и. о. директора управления имуществом, землепользования и землеустройства администрации Балахтинского района края, и. о. директора отдела по правовым и кадровым вопросам администрации Балахтинского района. Они подозреваются в получении взятки. Кроме того, двое предпринимателей подозреваются в даче взятки.

По предварительной версии следствия, с 1 января по 31 декабря 2019 года два предпринимателя обратились к чиновницам. Они попросили передать им аукционную документацию по обеспечению жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Получив от чиновниц параметры требуемого жилого помещения, предприниматели искали в газетах и в интернете объявления, касающиеся жилых помещений в разных населённых пунктах района. После нахождения подходящих вариантов от собственников жилых помещений оформлялась нотариальная доверенность на имя одного из подозреваемых предпринимателей. Затем предприниматели согласовывали с чиновницами техническое состояние жилого помещения, придавали ему вид благоустроенности, приводя в соответствие техзаданию аукционной документации.

Если поступали заявки от других представителей, чиновницы отклоняли их по формальным основаниям. В среднем стоимость покупаемых предпринимателями домов составляла от 150 до 350 тыс. рублей. На аукционе они реализовывались за 1,1 млн рублей.

В 2019 году они заработали около 8 млн рублей. Сотрудницы администрации получили взятку на общую сумму 250 тыс. рублей.

Все четверо фигурантов задержаны, чиновницы дают признательные показания, предприниматели от дачи показаний отказались. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области по итогам программы предоставления жилья детям-сиротам в 2019 году лишь 50% нуждающихся смогли получить жильё.

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