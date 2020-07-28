Ярославль, , 14:30 — REGNUM В Ярославле при столкновении автомобилей «Рено» и «Шевроле» один человек погиб, три человека пострадали, включая шестилетнего ребенка. Об этом корреспондентуИА REGNUM сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Место происшествия ГУ МЧС по Ярославской области

Авария произошла 28 июля около 8.30 утра на 13 километре Костромского шоссе, в районе поворота на населенный пункт Телищево. Столкнулись автомашины «Шевроле Кобальт» и «Рено Симбол».

«В результате ДТП пострадали: водитель автомобиля «Шевроле» 1976 г.р. — скончалась на месте происшествия, пассажир несовершеннолетний 2014 г.р. госпитализирован, 2 пассажира автомобиля «Рено» — женщины 1980 г.р. — госпитализированы. Водитель и еще один пассажир автомашины «Рено» в госпитализации не нуждаются», — рассказали в УМВД России по Ярославской области.

На месте ДТП работают сотрудники МЧС и дорожно-патрульная служба ГИБДД, устанавливается предполагаемый виновник аварии.