Каспийск, Дагестан, , 14:47 — REGNUM Четырехлетний мальчик умер в дагестанском городе Каспийске после падения из окна восьмого этажа. По данному факту проводится проверка, сообщили ИА REGNUM 28 июля в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

Трагедия произошла сегодня, примерно в семь часов утра. По предварительным данным, ребенок поднялся на подоконник приоткрытого окна многоквартирного дома, откуда выпал с высоты восьмого этажа. От полученных травм мальчик скончался в больнице. Иные обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля 2020 года в Дагестане из окон выпали двое детей. В Каспийске трехлетний ребенок остался жив после падения из окна 10 этажа благодаря тому, что он приземлился на крышу торгового центра, и был доставлен в больницу в критическом состоянии. В Дербентском районе из окна восьмого этажа упал двухлетний малыш и умер на месте.

Читайте также: В Дагестане двое детей выпали из окон многоэтажек