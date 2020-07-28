Киров, , 14:16 — REGNUM В Кирове сотрудники полиции установили личности двух девочке девяти и десяти лет, которые сушили одежду у Вечного огня. Об этом 29 июля сообщили в региональном главном управлении МВД РФ.

«С участием законных представителей были допрошены две девочки, не достигшие возраста привлечения к уголовной ответственности (девяти и десяти лет)», — сообщили в ведомстве.

По словам детей, они играли вечером 24 июля у фонтана и вымокли, после чего решили погреться и просушить одежду у Вечного огня. После установления всех обстоятельств полицейские примут «процессуальное решение в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кронштадтский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор двум девушкам и мужчине, которые осквернили мемориал «Вечный огонь» в Кронштадте, пожарив на пламени сосиски и зефир.

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