Якутск, , 14:03 — REGNUM В Якутии прокуратура добилась возбуждения уголовного дела по факту разлива 4,7 тонны дизельного топлива. Об этом 28 июля сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Отмечается, что прокурор Среднеколымского района провёл проверку по факту разлива нефтепродуктов на дизельной электростанции села Аргахтах «Сахаэнерго» 21 июня.

«По материалам проверки… возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 254 УК России («Порча земли»)», — говорится в сообщении.

В ходе проверки выяснилось, что с 1993 года цистерну никто не обследовал, а в июне работники дизельной электростанции провели лишь «формальное обследование» ёмкости и не выявили каких-либо дефектов, что привело к экологической аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне в селе Аргахтах Среднеколымского района Якутии из ёмкости дизельной электростанции вытекло топливо. Из почвы нефтепродукт дренажом попал в реку Алазея. Утечка произошла по нижней части ёмкости, объём пролитых нефтепродуктов составляет около пять тыс. кг.

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