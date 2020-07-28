Горно-Алтайск, , 14:02 — REGNUM Следователи в Республике Алтай подвели итоги первых шести месяцев 2020 года. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по региону, всего за полгода зарегистрировано 1099 сообщений о преступлении, половина из которых касается преступлений против личности.

«По результатам проведения доследственных проверок в отчётном периоде возбуждено 199 уголовных дел. По итогам рассмотрения 712 сообщений приняты решения об отказе в возбуждении уголовного дела, 166 сообщений передано по подследственности», — отметили в ведомстве.

Всего в производстве находилось 390 дел, или в среднем по 2,6 уголовных дел на одного следователя. Из них окончено 211 дел. В прокуратуру были направлены 167 дел, в суд — 146. Число расследованных преступлений по тяжким и особо тяжким статьям выросло почти на 37% по сравнению с первым полугодием прошлого года — до 93.

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