Элиста, , 13:54 — REGNUM В республике Калмыкия суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя, представителя коммерческой фирмы. Он признан виновным в мошенничестве и в отмывании незаконных доходов. Об этом сообщили 28 июля в пресс-службе Следственного комитета России.

Как установлено судом и следствием, обвиняемый представил в инспекцию ФНС России по городу Элисте ложные сведения о возврате суммы якобы излишне уплаченного НДС. Фирма незаконно получила из бюджета возмещение налога на добавленную стоимость в размере более 23 млн рублей.

«Завладев обманным путем бюджетными средствами, мужчина в целях придания видимости правомерного владения, пользования и распоряжения похищенным, легализовал их под видом осуществления хозяйственных операций через расчетные счета индивидуальных предпринимателей, не осведомленных о его истинных намерениях», — уточнили в СКР.

По решению суда предпринимателю назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года.