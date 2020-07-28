Жуковский район, Калужская область, , 13:47 — REGNUM Уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия со служебным автомобилем полиции возбуждено в Калужской области, сообщили 28 июля корреспонденту ИА REGNUM в региональном Следственном управлении СК России.

Служебный автомобиль полиции марки УАЗ после ДТП Kaluga.sledcom.ru

По версии следствия, ночью 27 июля служебный автомобиль марки УАЗ под управлением сотрудника ОМВД России по Жуковскому району двигался по автодороге А-130 и в районе деревни Воробьи выехал на обочину дороги, где столкнулся со стоявшим грузовым автомобилем. В результате ДТП пассажир УАЗа, 22-летняя девушка, участковый уполномоченный полиции получила переломы, ушибы и была госпитализирована. Водитель полицейского автомобиля также доставлен в больницу. Водитель грузовика, находившийся в момент дорожного происшествия в салоне своего автомобиля, не пострадал.

Следователи устанавливают подробные обстоятельства произошедшего. Оба сотрудника полиции в момент ДТП находились при исполнении служебных обязанностей.

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