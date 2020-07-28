Уфа, , 14:06 — REGNUM Четыре человека пострадали во время подрыва боеприпасов на территории бывшей военной части в Башкирии. Об этом 28 июля сообщает администрация Иглинского района Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, инцидент произошел 28 июля в с. Урман Иглинского района. Людей, которые пострадали во время взрыва, срочно госпитализировали. Они получили ожоги и осколочные ранения.

По предварительной информации, взрыв произошел во время работ с боеприпасами сотрудников подрядной организации АО «Форпост Балтики Плюс», с которой Минобороны РФ заключило контракт о сборе и утилизации боеприпасов. В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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