р-н Сорокинский, , 13:18 — REGNUM В Сорокинском районе Тюменской области 20-летний гражданин пытался убить 16-летнего подростка. Об этом сообщает региональное управление СКР.

По данным следствия, это произошло 27 июля. Гражданин пришёл к юноше, проживающему в селе Большое Сорокино, в гости. Они поссорились и в этот момент старший ударил младшего в живот кухонным ножом. Решив, что подросток скончался, он ушёл из жилища, заперев дверь.

Потерпевший выломал дверь и добрался до соседа, а тот вызвал скорую помощь и полицию. Сейчас подросток находится в больнице в тяжёлом состоянии. Нападавший был пойман. Решается вопрос о его аресте.